Bakan Özhaseki depremzedelere tarih verdi: Bu yıl sonuna kadar 200.000 konutun teslimi gerçekleşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlara yönelik açıklamada bulundu. Özhaseki, "Bu yıl sonuna kadar 200.000 konutumuzun vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz" dedi.

Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler sonrası yüz binlerce vatandaş evlerini kaybetti.

BAKAN ÖZHASEKİ TARİH VERDİ

Depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlar için Türkiye seferber oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yapılan konutların bu yıl sonuna kadar teslim edileceğini belirtti.

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ YENİ YUVALARINA KAVUŞACAK"

Özhaseki, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki konutlarımızın inşası için seferber olan ekiplerimizle, bu yılın sonuna kadar 200.000 konutumuzun vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz. 2025 yılının Eylül ayına kadar, hak sahibi depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.