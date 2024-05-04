Bakan Şimşek, S&P'nin Türkiye'ye yönelik kredi notu kararını değerlendirdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Mayıs 2024 13:54 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 14:54 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu 1 kademe artırmasına yönelik değerlendirmede bulundu. Şimşek, "S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" diyerek kredi notu artışlarının devamının geleceğine işaret etti.