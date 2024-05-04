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Bakan Şimşek, S&P'nin Türkiye'ye yönelik kredi notu kararını değerlendirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek, S&amp;P&#039;nin Türkiye&#039;ye yönelik kredi notu kararını değerlendirdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu 1 kademe artırmasına yönelik değerlendirmede bulundu. Şimşek, "S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" diyerek kredi notu artışlarının devamının geleceğine işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu B'den B+ya yükseltme kararını değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"KREDİ NOTUMUZ 11 YIL ARADAN SONRA 1 KADEME ARTTI"

Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu.

"ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVENİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"

S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız.

S&P'NİN TÜRKİYE KARARI

Standard & Poor's (S&P), dün akşam saatlerinde Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, görünümünü ise "pozitif" olarak korudu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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