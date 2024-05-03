Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Hayat pahalılığı düşecek, kalıcı refah sağlanacak

Erdoğan'dan 'Özgür Özel' zirvesine ilişkin ilk sözler: Türkiye'nin buna ihtiyacı var

Erdoğan'dan 'Özgür Özel' zirvesine ilişkin ilk sözler: Türkiye'nin buna ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyetini kabulünde açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarına yönelik değerlendirmede bulunarak, "Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri OVP beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme ulaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulunarak açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"ASIL GÜNDEMİMİZE ODAKLANABİLECEĞİZ"

Son 1 yılda ülkemiz ekonomisini zorlayan üst üste 3 seçim yaşadık. Rekabet dozu yüksek geçen seçim maratonu milletimizi, ekonomimizi ve iş dünyamızı yormuştur. 1 Nisan sabahı itibarıyla seçim gündemini tamamen geride bırakmış olduk. Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz süreç var. 4 yıllık sürede ekonomideki sıkıntılarımızın çözümü başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz. Orta vadeli programı ve 12. kalkınma planını geçen sene kamuoyuyla paylaşmıştık.

"KALICI REFAH ARTIŞI SAĞLANACAK"

Günü kurtarmanın değil emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerinde yükseltmenim gayreti içerisindeyiz. Önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri OVP beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme ulaştıracağız.