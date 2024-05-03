Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Hayat pahalılığı düşecek, kalıcı refah sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Hayat pahalılığı düşecek, kalıcı refah sağlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan enflasyon açıklaması: Hayat pahalılığı düşecek, kalıcı refah sağlanacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyetini kabulünde açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarına yönelik değerlendirmede bulunarak, "Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri OVP beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme ulaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulunarak açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"ASIL GÜNDEMİMİZE ODAKLANABİLECEĞİZ"

Son 1 yılda ülkemiz ekonomisini zorlayan üst üste 3 seçim yaşadık. Rekabet dozu yüksek geçen seçim maratonu milletimizi, ekonomimizi ve iş dünyamızı yormuştur. 1 Nisan sabahı itibarıyla seçim gündemini tamamen geride bırakmış olduk. Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz süreç var. 4 yıllık sürede ekonomideki sıkıntılarımızın çözümü başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz. Orta vadeli programı ve 12. kalkınma planını geçen sene kamuoyuyla paylaşmıştık.

"KALICI REFAH ARTIŞI SAĞLANACAK"

Günü kurtarmanın değil emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerinde yükseltmenim gayreti içerisindeyiz. Önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri OVP beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme ulaştıracağız.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Mağdur sayısı yükseldi, talep edilen ceza arttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dolar için Fransız banka '36 TL' dedi! Yerli yatırımcı dövizden çıkıyor, yabancılar TL’ye giriyor - EkonomiYerli yatırımcı dövizden çıkıyor, yabancılar TL’ye giriyorRakiplerini solladı! İstanbul Havalimanı yine zirvede - Ekonomiİstanbul Havalimanı yine zirvedeYapay Zekâ Yıldızları Projesi: Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden gençler için yapay zekâ eğitimi - EkonomiYapay Zekâ Yıldızları Projesi: Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden gençler için yapay zekâ eğitimiBulgaristan geri göndermişti! Limonda yasaklı madde tehlikesi, soruşturma başlatıldı - EkonomiLimonda yasaklı madde tespiti, soruşturma başlatıldıTeklif Meclis'e sunuldu! Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları 10 katına çıkıyor - EkonomiFahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar şimdi yandıEmekli çiftçiye 14 bin lira promosyon! - EkonomiEmekli çiftçiye 14 bin lira promosyon!
Sonraki Haber Yükleniyor...