Erdoğan'dan 'Özgür Özel' zirvesine ilişkin ilk değerlendirme: Türkiye'nin buna ihtiyacı var

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 3 Mayıs 2024 14:35 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 14:43 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Özgür Özel'le yaptığı görüşme için "Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı ve "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama girdiğini görüyoruz" diye konuştu.