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Erdoğan'dan 'Özgür Özel' zirvesine ilişkin ilk değerlendirme: Türkiye'nin buna ihtiyacı var

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Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Özgür Özel'le yaptığı görüşme için "Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı ve "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama girdiğini görüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

(Özgür Özel'in ziyareti) Böyle bir ziyareti gerçekleştirmiş olması aslında iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Önceki süreçlerde bu tür adımlar atılmadı. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var.

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