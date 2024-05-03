CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek TGRT Haber'de: İktidarın bir numaralı alternatifiyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TGRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevaplayan Gökan Zeybek'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ERDOĞAN-ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ

İktidarın bir numaralı alternatifiyiz.

Biz Çankaya Köşkü'nde bu görüşmenin gerçekleşmesini istedik. Beştepe'yi hiç dile getirmedik. Esas olan Sayın Genel Başkanımız ile Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesinde Türkiye'nin bizim penceremizdeki temel meselelerin aktarılmasıydı.

Bu görüşmeler daha da devam edecek gibi duruyor. Bugünkü açıklama da (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması) bunu gösteriyor. Ama liderler seviyesinde mi alt düzeyde mi olur...

Sayın Genel Başkanımız Bakanlarla çok sık görüşüyor. Bakanların sonuç alacak hamleleri yapabilmesi için Saray'ın tavır alması gerekiyor. Görüşme öncesinde tüm ayrıntılar Genel Merkez tarafından konuşuldu.

O nedenle de bundan sonraki görüşmelerin öncesinde nasıl bir süreç izleneceği planlanacak. 'Çaldım kapıyı geldim' misali bir görüşme olmayacağını buradan söyleyeyim. Saray tavır almadan süreçlerin ilerlemediğini biliyoruz. İade-i ziyaret gerçekleştikten sonra bu konular daha net ortaya çıkar.

'BOŞ KOLTUK' TARTIŞMASI

Sayın genel başkanımız ziyaretin hemen başlangıcında sandalye düzeninden kaynaklanan bir eleştirel yaklaşım getirince, Sayın Cumhurbaşkanı da 'Biz de bunu telafi etmek için ilk fırsatta CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edelim' diyerek konuyu kapatmış.

Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Gazze ve Filistin'de yaşananlar... Bu sorunlara odaklanmamız lazım. O sandalyenin orada olması bu toplantının içeriğinin biraz daha geriye düşmesine neden olmuştur. Bir iletişim kazasıdır. Bir daha olmaması gerekir.

Ayrıntılar geliyor....