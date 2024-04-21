CHP'de akraba atamaları gündemde! Özgür Özel isyan etti

CHP'li başkanlar, belediyeleri eş dost ve akrabayla doldurdu. Bu duruma CHP lideri Özgür Özel de tepki gösterdi. Özel, "Evlatlarınızı makamlara getirme, yandaşları zengin etme fırsatı yakalamadık" dedi.

31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri geride kaldı, kazanan belediye başkanları göreve başladı. CHP’nin kazandığı belediyelerde ise peş peşe akraba atamaları yapılıyor.

CHP lideri Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katıldı. Özgür Özel de partisindeki eş dost kayırmacılığına isyan ederek “Kendi evlatlarınızı birtakım makamlara getirme, yandaşları zengin etme fırsatı yakalamadık. Biz, tarihin akışını değiştirme fırsatı yakaladık” dedi.

"BİZ BUNU BİR ZAFER OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Seçmenlerin CHP’li belediye başkanlarının omuzuna önemli bir yük yüklediğini bildiklerini belirten Özel “Biz bunu bir zafer olarak görmüyoruz. Evet, bir başarıdır, önemli bir başarıdır ama zafer değildir, görevdir. Görev, önümüzdeki ilk seçimlerde parti iktidar olduğunda, bu iktidar değiştiğinde ancak zafere dönüşecektir” dedi.

Yüzde 25’lik cam tavanı nasıl kırdıklarını anlatan ve kilidi açan üç anahtarı sıralayan Özel, erken seçim beklentilerine ise kapıları kapattı.