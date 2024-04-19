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CHP'nin acı günü! Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu tabutu birlikte omuzladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Müdürü Levent Bayraktar’ın cenaze namazına katıldı. Özel, tabuta eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte omuz verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden partisinin TBMM Grup Müdürü Mehmet Levent Bayraktar'ın cenazesine katıldı.

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Bayraktar için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, partililer, aile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törene katılanlar, Bayraktar'ın eşi Eser Bayraktar ve kızı Sezin Bayraktar'a taziyelerini sundu.

CHP'nin acı günü! Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu tabutu birlikte omuzladı - 1. Resim

SOHBET ETTİLER

Cenazede yan yana saf tutan Özel ve Kılıçdaroğlu, bir süre sohbet etti. Bayraktar'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Kılıçdaroğlu ile Bayraktar'ın tabutuna omuz veren Özel, cenaze nakil aracının ön koltuğuna oturdu.

CHP'nin acı günü! Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu tabutu birlikte omuzladı - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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