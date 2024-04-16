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Art arda 3 operasyon geçirmişti! Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Özel'in gözlüklerini çıkarttığı ve saçlarını boyattığı gözlemlendi. CHP lideri geçtiğimiz hafta da art arda ses telleri ve gözlerinden operasyon geçirmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün YSK'nın önünde Hatay itirazına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel'in son görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

3 OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta art arda 3 operasyon geçiren Özel'in; önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, ertesi gün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirilmişti. Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedilmişti.

Art arda 3 operasyon geçirmişti! Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti - 1. Resim

SAÇLARINI BOYATMIŞ

Özel'in operasyonların ardından kameralar karşısına geçtiğinde ise bir değişiklik daha göze çarptı. Gözlüklerini çıkaran CHP liderinin saçlarını da boyattığı görüldü.

Art arda 3 operasyon geçirmişti! Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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