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Özgür Özel, Filistin ziyaretini erteledi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Özgür Özel, Filistin ziyaretini erteledi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölgede yaşanan son gelişmeler nedeniyle Filistin ziyaretini ertelediğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün için Filistin'e gideceğini daha önce duyurduğunu anımsattı.

"MÜMKÜN OLAN İLK FIRSATTA GİDECEĞİM"

Bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapatılması sebebiyle programını bugün gerçekleştiremeyeceğine bildiren Özel, şunları kaydetti: "Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız. Ateşkes bir an önce sağlanmalı, insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel şubat ayında, 15 Nisan'da Filistin'in Ramallah kentine gideceğini açıklamıştı. Özel, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla, Ramallah'a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız." demişti.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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