Özgür Özel'den, teleferik kazasıyla ilgili belediye başkanının tutuklanmasına tepki

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasına ilişkin soruşturmada aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı. Buna tepki gösteren Özgür Özel ise "Kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz." dedi.

Antalya'daki teleferik kazasında belediye başkan adaylığı için görevinden ayrılıp 31 Mart'taki seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı olan eski ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi serbest bırakıldı.

"GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDEMEZSİNİZ"

Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz.

Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz." dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan teleferik kazasına dair hazırlanan bilirkişi ön raporu, facianın nasıl geldiğini gözler önüne serdi. Raporda, "Direklere ait cıvataların torkunda boşluk olup olmadığının kontrolü, cıvataların korozyona uğrayıp uğramadığının tespiti ve kontrolü, malzeme yorulmasının dikkate alınarak belli zaman aralıklarında cıvata, rondela, rulman vs. gibi makine elemanlarının değişimlerinin yapılmadığı tespit edildi" denildi.