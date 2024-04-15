Teleferikte mahsur kalan anne ve kızı korku dolu anları anlattı

Antalya'daki teleferik kazasında kabinde mahsur kalan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı. Üniversite öğrencisi Nur Çeken, "Teleferik aşağı doğru çökmeye başladı ve bir anda sağa sola gittik. Halata çarptık" derken, anne Rabia Küçük ise, "Parçalanan teleferik kabini ve devrilen direk hemen karşımızdaydı. Kabindeki kişilerin düştüğünü 112'ye bildirdik" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 13 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası diğer kabinlerde mahsur kalan vatandaşlar, 23 saat süren operasyon ile kurtarıldı.

Mahsur kalan 184 kişi arasında bulunan ve kaza anını mahsur kaldıkları kabinde telefonu ile görüntüleyen üniversite öğrencisi ile annesi, yaşadıklarını anlattı.

BAYRAM TATİLİ İÇİN AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

Serik ilçesinde yaşayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Nur Çeken, bayram tatili için ailesinin yanına geldiğini ve aktivite olsun diye teleferiğe gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Teleferiğe ilk defa bineceği için heyecanlı olduğunu belirten Çeken, ilk anlarda her şeyin güzel gittiğini ve eğlendiklerini kaydetti.

Kazadan kısa süre önce teleferiğin kitlendiğini, annesi ve kuzeninin korktuğunu aktaran Çeken, "Ben de onları 'rahatlasınlar, gülelim, anı olarak kalsın' diye çekiyordum. Video çekerken bir anda sallanmaya başladık. Kabinin içerisinde yere düştüm. Teleferik aşağı doğru çökmeye başladı ve bir anda sağa sola gittik. Halata çarptık. Karşımda oturan iki kişi de benimle beraber yere düştü" dedi.

"'ÖLECEĞİZ' DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

Uzun bir süre teleferik kabininde sallandıklarını dile getiren Çeken, "Koptuk ve düşeceğiz sandım. Altımız da yamaçtı. 'Öleceğiz' diye düşünmeye başladım. Hemen 112'yi arayarak yardım istedim. Olayın büyüklüğünü ilk başta anlamadık. Teleferik hata tespit ettiğinde kendini kilitliyormuş. Biz de öyle bir şey sandık. Bu sırada annemi ve kuzenimi sakinleştirmeye de çalıştım. O anda bir halata çarptığımız için kabin camımız patladı. Çok korktuk ve hala o korkuyu atlatamadık" diye konuştu.

"PARÇALANAN KABİN VE DEVRİLEN DİREK HEMEN KARŞIMIZDAYDI"

Anne Rabia Küçük ise kazanın ardından çok sallandıklarını, kızı ve yeğeninin üzerine kapandığını söyleyerek, "Sadece onlara bir şey olmasın istiyordum. Panik haliyle çığlık atmaya başladık. Kayalıklara düşeceğimizi düşündüm. Bir süre sonra sarsıntı durdu. Parçalanan teleferik kabini ve devrilen direk hemen karşımızdaydı. Onları görüyorduk. Kabindeki kişilerin olmadığını ve düştüğünü 112'ye bildirdik" ifadelerini kullandı.

Küçük, mahsur kaldıkları kabinden kurtarılıncaya kadar sallanmamak için sabit bir şekilde durduklarını vurguladı.

Kendilerini kurtaran itfaiye eri ile bir araya gelmeyi çok istediğini söyleyen Küçük, şöyle konuştu:

"Kurtaran itfaiye eri, canını hiçe sayarak ekip arkadaşlarıyla çalıştı. Hatta biz ona 'Dikkat et. Bizim yüzümüzden sana bir şey olmasın diye' seslendik. O hep bizi teselli etmeye çalıştı. 'Canınızı sıkmayın. Sakin olun. Sizi kurtaracağım.' diye bizi sakinleştirmeye çalıştı. Onu bir daha görürsem candan sarılmak istiyorum. Hakkı ödenmez. Kabinde bizimle mahsur kalan diğer 3 kişiyle de sürekli görüşüyoruz. Onlar bizim ikinci yaşam arkadaşımız oldu."