Antalya'daki teleferik faciasında yeni gelişme! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Antalya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı teleferik faciası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 8'i için adli kontrol kararı verildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan isimler arasında, teleferik kazasında ihmalleri bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anet A.Ş.’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı CHP Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de yer aldı.

"KEŞİF ÇALIŞMASI YAPILMIŞ VE ÖN RAPOR HAZIRLANMIŞTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır.

Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."