Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Teleferik kazasının 12 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Teleferik kazasının 12 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Teleferik kazasının 12 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı teleferik kazası sonrası gözaltına alınan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde  geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Anet A.Ş'nin Genel Müdür Vekili B.S, ile  Anet iş güvenliği uzmanı M.A, mekanik mühendisi O.E, taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden tekniker A.A'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının  ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydınlı çiftçiler akaryakıt zammından bezdi binek hayvanlara yöneldiYapay zekada Türkiye'nin hedefleri büyük
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aydınlı çiftçiler akaryakıt zammından bezdi binek hayvanlara yöneldi - GündemAkaryakıt zammından bezdiler binek hayvanlara yöneldilerTartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü - GündemTartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdüKandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da deprem: Beşik gibi sallanan kentten ilk veriler... - GündemKandilli duyurdu! Malatya beşik gibi: İşte ilk veriler...Uludağ eteklerinde yangın: Kentin farklı noktalarından göründü - GündemUludağ eteklerinde yangın: Kentin farklı noktalarından göründüTEM Otoyolu'nda korkutan kaza: Yaralılar acı içinde kıvrandı, sürücü panik yaptı - GündemYaralılar acı içinde kıvrandı, sürücü panik yaptıRadarı selektör ile haber verenlere ceza kesildi - GündemPolis tek tek durdurdu, ceza kesti!
Sonraki Haber Yükleniyor...