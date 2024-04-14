Teleferik kazasının 12 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı teleferik kazası sonrası gözaltına alınan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Anet A.Ş'nin Genel Müdür Vekili B.S, ile Anet iş güvenliği uzmanı M.A, mekanik mühendisi O.E, taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden tekniker A.A'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.