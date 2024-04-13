Teleferik kazasında hayatını kaybetmişti! Memiş Gümüş Aydın'da toprağa verildi

Cenazeye, Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş'ün de aralarında bulunduğu yakınları, arkadaşları ve komşuları ile Söke Belediye Başkanvekili Fuat Evren Gül, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.

"'HAYIRLI GEZMELER' DEDİM BİR DAHA DA GÖRÜŞEMEDİK"

Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş, kardeşiyle en son bayramın birinci günü sabah görüştüklerini ve bayramlaştıklarını söyledi.

Kardeşiyle bir daha görüşemediğini anlatan Gümüş, "Kazayı da akşamüzeri öğrendik. 'Bayramın mübarek olsun' dedi. Bende 'Sağ ol' dedim. Köydeydim 'Bağarası'na ineceğim' dedim. 'Görüşürüz' dedim. 'Yok görüşemeyiz ben Antalya'dayım' dedi. Ben de 'Hayırlı gezmeler' dedim. Bir daha da görüşemedik" ifadelerini kullandı.