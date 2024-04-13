Teleferik kazasında hayatını kaybetmişti! Memiş Gümüş Aydın'da toprağa verildi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki Avukat Memiş Enes Gümüş, Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi’nde, teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün yerinden koparak havadaki kabinlerden birine çarptı. 8 kişinin içinde bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı ve 8 kişi metrelerce yüksekten düştü.
Kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Avukat Memiş Enes Gümüş hayatını kaybetti. Aynı kazada Gümüş'ün eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş de (14) yaralandı.
SÖKE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Gümüş'ün cenazesi, Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya'dan Söke'ye getirildi. Söke ilçesindeki Bağarası Mahallesi'ndeki evine getirilen Gümüş'ün cenazesi, helallik alındıktan sonra Karatlı Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş'ün de aralarında bulunduğu yakınları, arkadaşları ve komşuları ile Söke Belediye Başkanvekili Fuat Evren Gül, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.
"'HAYIRLI GEZMELER' DEDİM BİR DAHA DA GÖRÜŞEMEDİK"
Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş, kardeşiyle en son bayramın birinci günü sabah görüştüklerini ve bayramlaştıklarını söyledi.
Kardeşiyle bir daha görüşemediğini anlatan Gümüş, "Kazayı da akşamüzeri öğrendik. 'Bayramın mübarek olsun' dedi. Bende 'Sağ ol' dedim. Köydeydim 'Bağarası'na ineceğim' dedim. 'Görüşürüz' dedim. 'Yok görüşemeyiz ben Antalya'dayım' dedi. Ben de 'Hayırlı gezmeler' dedim. Bir daha da görüşemedik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı