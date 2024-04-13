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AFAD Başkanı Antalya'daki teleferik faciasının nedenini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'daki teleferik faciasının ardından 23 saat süren operasyon sona erdi. Mahsur kalan 174 kişi sağ salim kurtarılırken, AFAD Başkanı Okay Memiş facianın nedenine ilişkin konuştu. Memiş, "Kazanın nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor. Teleferik tepesindeki vida kırığı nedeniyle bu kaza meydana geldi. Orada heyelan olduğuna yönelik bir tespit bulunmuyor heyelan söz konusu değil." dedi.

Antalya'da dün akşam saatlerinde meydana gelen teleferik faciasında korku dolu anlar yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. 

23 SAAT SÜREN OPERASYON

Olayın yaşandığı ilk anlardan itibaren teyakkuza geçen ekipler, kabinlerde kalanları kurtarmak için yoğun bir mesai harcadı. Toplamda 23 saat süren operasyonun sonucunda teleferikte mahsur kalan 174 kişi sağ salim kurtarıldı. 

FACİANIN NEDENİ NE?

Facianın nedeni merak konusu olurken, konuya ilişkin açıklama AFAD Başkanı Okay Memiş'ten geldi. 

Memiş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün meydana gelen teleferik kazası neticesinde toplam tahliye bekleyen 174 kardeşimizin tahliye operasyonu tamamlanmıştır. 11 vatandaşımız kontrol maksatlı hastaneye kaldırılmış olup hepsinin durumu iyidir. Operasyonda 2 bin 202 kişi görev aldı. Kazanın nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor. Teleferik tepesindeki vida kırığı nedeniyle bu kaza meydana geldi. Orada heyelan olduğuna yönelik bir tespit bulunmuyor heyelan söz konusu değil."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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