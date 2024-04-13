Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Önce deprem şimdi teleferik! Faciaları peş peşe yaşadılar... 'Çocuklarımın psikolojisi iyice bozuldu'

Önce deprem şimdi teleferik! Faciaları peş peşe yaşadılar... 'Çocuklarımın psikolojisi iyice bozuldu'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Önce deprem şimdi teleferik! Faciaları peş peşe yaşadılar... &#039;Çocuklarımın psikolojisi iyice bozuldu&#039;

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik faciasında havadaki kabinde mahsur kalan ve operasyonun 22'nci saatinde kurtarılan depremzede bir vatandaş, "Çocuklarımın psikolojisi düzelsin diye getirdim, iyice bozuldu" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Merkezi'nde bayramın üçüncü günü adeta facia yaşandı. Teleferiğin direğinin kırılması sonrası bir teleferik hasar gördü ve içerisindeki vatandaşlar düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası teleferik durduruldu ve 24 kabinde yaklaşık 174 kişi metrelerce yüksekte kabinlerin içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, havadan ve karadan 23 saat süren operasyonlarla kurtarıldı.

"ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİ İYİCE BOZULDU"

Operasyonun 22'nci saatinde ailesiyle birlikte kurtarılanlardan depremzede Yasin Gül, yere iner inmez sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

Gazetecilerin duygularını öğrenmek istediği Gül, "Depremden dolayı biraz tedirgin oldum. Çocuklarımın psikolojisi düzelsin diye getirdik, iyice bozuldu" dedi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Derslere konu olacak cinsten: Ruhi Çenet'in 8,5 milyon takipçili YouTube hesabı nasıl hacklendi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sürücüler dikkat, yasak başlıyor! İstanbul Valiliği duyurdu - Gündemİstanbul Valiliği'nden büyük araçlara yasak uyarısıTatilde doldu taştı! Amasra, nüfusunun 100 katı turist ağırladı - GündemTatilde doldu taştı! Nüfusunun 100 katı turist ağırladıAkın akın dönüyorlar! Milyonlar yollara düştü, araç kuyruğunun sonu görünmüyor - GündemAkın akın dönüyorlar!Tekme, tokat, silah, bıçak, sopa... Türkiye'nin konuştuğu dehşet böyle başlamış - GündemTürkiye'nin konuştuğu dehşet böyle başlamışAFAD Başkanı Antalya'daki teleferik faciasının nedenini açıkladı - GündemAntalya'daki teleferik faciasının nedeni ne?CHP'li ismin gündem olan teleferik iddiası yalanlandı - GündemCHP'li ismin gündem olan teleferik iddiasına yalanlama
Sonraki Haber Yükleniyor...