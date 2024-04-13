Önce deprem şimdi teleferik! Faciaları peş peşe yaşadılar... 'Çocuklarımın psikolojisi iyice bozuldu'
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik faciasında havadaki kabinde mahsur kalan ve operasyonun 22'nci saatinde kurtarılan depremzede bir vatandaş, "Çocuklarımın psikolojisi düzelsin diye getirdim, iyice bozuldu" dedi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Merkezi'nde bayramın üçüncü günü adeta facia yaşandı. Teleferiğin direğinin kırılması sonrası bir teleferik hasar gördü ve içerisindeki vatandaşlar düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.
Kaza sonrası teleferik durduruldu ve 24 kabinde yaklaşık 174 kişi metrelerce yüksekte kabinlerin içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, havadan ve karadan 23 saat süren operasyonlarla kurtarıldı.
"ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİ İYİCE BOZULDU"
Operasyonun 22'nci saatinde ailesiyle birlikte kurtarılanlardan depremzede Yasin Gül, yere iner inmez sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.
Gazetecilerin duygularını öğrenmek istediği Gül, "Depremden dolayı biraz tedirgin oldum. Çocuklarımın psikolojisi düzelsin diye getirdik, iyice bozuldu" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı