Önce deprem şimdi teleferik! Faciaları peş peşe yaşadılar... 'Çocuklarımın psikolojisi iyice bozuldu'

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Nisan 2024 19:35 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 19:35 - Güncelleme:

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik faciasında havadaki kabinde mahsur kalan ve operasyonun 22'nci saatinde kurtarılan depremzede bir vatandaş, "Çocuklarımın psikolojisi düzelsin diye getirdim, iyice bozuldu" dedi.