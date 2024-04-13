Antalya'daki teleferik faciasında flaş gelişme: Hepsi için gözaltı kararı verildi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Nisan 2024 16:21 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 16:28 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.