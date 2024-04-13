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Haberler > Gündem > Antalya'daki teleferik faciasında flaş gelişme: Hepsi için gözaltı kararı verildi

Antalya'daki teleferik faciasında flaş gelişme: Hepsi için gözaltı kararı verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalya&#039;daki teleferik faciasında flaş gelişme: Hepsi için gözaltı kararı verildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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