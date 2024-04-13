Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Teleferikte mahsur kalanlar dehşeti anlattı: Elektrikler kesildi, takla atmaya başladık, işkence gibiydi

Teleferikte mahsur kalanlar dehşeti anlattı: Elektrikler kesildi, takla atmaya başladık, işkence gibiydi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'daki teleferik faciasında kurtarma çalışmaları devam ederken teleferikte mahsur kalan vatandaşlar dehşet anlarını anlattı. Ailesiyle birlikte İstanbul'dan tatil için Antalya'ya giden Hatice Polat, birden elektriklerin kesildiğini ve takla atmaya başladıklarını söyleyerek, "Sonra ne olduğunu hatırlayamadım. Burada 7 saat kalmak işkence gibiydi. Çok korktuk, çocuklar bilinç kaybına uğradılar" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde devrilen teleferik direğine, hareket halindeki kabinlerden biri çarptı. Parçalanan kabinde bir kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında yaralandı. Hattın durması üzerine ise yüzlerce kişi havada mahsur kaldı. Faciadan tam 23 saat sonra ise mahsur kalanların tamamı kurtarıldı. 

DEHŞET ANLARINI ANLATTILAR

Kabinlerde mahsur kalan kazazedeler ise yaşadıklarını anlattı. O kazazedelerden biri de İstanbul'dan tatil için Antalya'ya giden Hatice Polat ve ailesi idi. Helikopterle kurtarılan Polat, yeri öperek şükretti ve yakınlarına sarıldı.

Teleferikte mahsur kalanlar dehşeti anlattı: Elektrikler kesildi, takla atmaya başladık, işkence gibiydi - 1. Resim

Birden elektriklerin kesildiğini ve takla atmaya başladıklarını anlatan Polat, "Dört beş takla attık sonra ne olduğunu hatırlayamadım. Geceyi çok kötü geçirdik, çok korktuk, çocuklar vardı yanımızda, çocuklar bilinç kaybına uğradılar. Zaten sabah fazla kahvaltı yapmamıştık. Yemek, su, başka ihtiyaçlar konusunda zor anlar geçirdik" diye konuştu.

Teleferikte mahsur kalanlar dehşeti anlattı: Elektrikler kesildi, takla atmaya başladık, işkence gibiydi - 2. Resim

'İŞKENCE GİBİYDİ'

Yere inebileceklerini düşünemediğini belirten Polat, "Çok şükür yere indim, Allah kimsenin başına vermesin. Burada 7 saat kalmak işkence gibiydi. Her saniye sallanıyor, sürekli aynı korkuyu yaşıyorsun, çok zor, anlatılmaz bir şeydi. Çok travma yaşadık, bu travmadan nasıl kurtulabileceğimizi bilmiyorum" diye konuştu.

Kazazede Turgay Büyükşahin de yetkililerin ve görevlilerin kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydederek, "Sağ olsunlar fazlasıyla ilgilendiler, yardımcı oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah devlete zeval vermesin" dedi.

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Captain America Brave New World’den ilk görüntüler paylaşıldı! Yeni proje Marvel evrenini sıfırlama hamlesi olacakAntalya'daki teleferik faciasında flaş gelişme: Hepsi için gözaltı kararı verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'daki teleferik faciasında flaş gelişme: Hepsi için gözaltı kararı verildi - GündemHepsi için gözaltı kararı çıktıAntalya'da 23 saatlik teleferik operasyonu! 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 174 kişi kurtarıldı - Gündem1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 174 kişi kurtarıldıEdirne'de boşanma aşamasında cinayet: Genç kadın hayatını kaybetti - GündemEdirne'de boşanma aşamasında cinayetKırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü PKK'nın 'Paris gençlik sorumlusu'na İstanbul Havalimanı'nda gözaltı - GündemPKK'nın kritik ismi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak!21 saat havada mahsur kaldı, helikopterden iner inmez yeri öptü - Gündem21 saat havada mahsur kaldı, iner inmez toprağı öptüPapa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - GündemPapa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Sonraki Haber Yükleniyor...