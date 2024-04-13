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Antalya'da teleferik faciası: Manzarayı izlerken kaza anını böyle kaydetti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 100'ü aşkın kişinin havada asılı kalması ile sonuçlanan teleferik faciasında kaza anı ortaya çıktı. 

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde devrilen teleferik direğine, hareket halindeki kabinlerden biri çarptı.

Kabinin düşmesi sonucu çarpan bir kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında yaralandı. Hattın durması üzerine ise 24 kabindeki 171 kişi havada mahsur kaldı. 

Antalya'da teleferik faciası: Manzarayı izlerken kaza anını böyle kaydetti! - 1. Resim

KAZA ANI KAMERADA

Türkiye dün akşamdan bu yana Antalya'daki kurtarma operasyonlarına kilitlenirken kaza anı ortaya çıktı. 

Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden kadının kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da teleferik faciası: Manzarayı izlerken kaza anını böyle kaydetti! - 2. Resim

SON DURUM NE?

Bölgedeki kurtarma çalışmalarına dair açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Asılı kalan 16 kabindeki 128 vatandaşımızın tahliyesi zor koşullarda gerçekleştirildi. Şu anda ise 8 kabindeki 43 kişinin tahliyesi devam ediyor" dedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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