Teleferikte korku dolu anlar! Kabin düştü, bir kişi hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hareket halindeki bir teleferikte kabinlerden biri düştü. İtfaiye ekipleri diğer kabinlerde bulunan vatandaşları indirip güvenli bölgeye bırakırken, olayda bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğun olan Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde korku dolu anlar yaşandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALANANLAR VAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bıraktı.
Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu belirtilirken, yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı