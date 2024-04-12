Teleferikte korku dolu anlar! Kabin düştü, bir kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 12 Nisan 2024 19:03 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 19:18 - Güncelleme:

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hareket halindeki bir teleferikte kabinlerden biri düştü. İtfaiye ekipleri diğer kabinlerde bulunan vatandaşları indirip güvenli bölgeye bırakırken, olayda bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bildirildi.