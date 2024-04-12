Bayramda 10 bini aşkın kaza, 13 bin 192 yaralı! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren şu ana kadar 10 bin 456 trafik kazası ihbarının geldiğini açıkladı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlara ilişkin açıklamada bulunan Koca, "İlk müdahaleler ambulans ekiplerimizce olay yerinde yapıldı, 13.192 yaralı için yerinde müdahale ve nakil hizmeti verildi. Büyük bir ciddiyet ve hızla çalışıyoruz. Fakat kaza sayıları, sonuçlar çok üzücü. Sizin için gözü yolda olanları, hayatın değerini düşünün" dedi.