Bayramda 10 bini aşkın kaza, 13 bin 192 yaralı! Acı haberi Bakan Koca duyurdu
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren şu ana kadar 10 bin 456 trafik kazası ihbarının geldiğini açıkladı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlara ilişkin açıklamada bulunan Koca, "İlk müdahaleler ambulans ekiplerimizce olay yerinde yapıldı, 13.192 yaralı için yerinde müdahale ve nakil hizmeti verildi. Büyük bir ciddiyet ve hızla çalışıyoruz. Fakat kaza sayıları, sonuçlar çok üzücü. Sizin için gözü yolda olanları, hayatın değerini düşünün" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatilinin başladığı günden bugüne 112 Acil Çağrı Merkezine 10 bin 456 trafik kazası ihbarının geldiğini duyurdu.
Bakan Koca'nın X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
Bayram tatilinin başladığı günden bugüne, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masasına 10.456 trafik kazası ihbarı geldi.
İlk müdahaleler ambulans ekiplerimizce olay yerinde yapıldı, 13.192 yaralı için yerinde müdahale ve nakil hizmeti verildi. Büyük bir ciddiyet ve hızla çalışıyoruz.
Fakat kaza sayıları, sonuçlar çok üzücü. Sizin için gözü yolda olanları, hayatın değerini düşünün. Lütfen trafik kurallarına uyun.
Kaynak: Türkiye Gazetesi