Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Kartal'da zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var

İstanbul Kartal'da zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartal sahil yolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kartal Orhantepe Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda yaşandı. Seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı. Aynı istikamette ilerleyen iki araç da takla atan araca çarpmamak adına manevra yaptıkları sırada kaldırıma çarptı. Yine kaza mahaline doğru aynı istikametten gelen bir başka araç da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

İstanbul Kartal'da zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kaza neticesinde araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İstanbul Kartal'da zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

CAN PAZARI YAŞANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları titiz çalışma sonucu kurtardı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı ve güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri araçları güvenli bir şekilde çekicilere teslim etti. Kaza sonrası sahil yolu tedbirli bir biçimde tek şeritten trafiğe açıldı.

İstanbul Kartal'da zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaçak göçmenler KALKAN-19'a yakalandı! 1.177 kişi yakalandıMalatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem - GündemMalatya'da 4.1 büyüklüğünde depremKaçak göçmenler KALKAN-19'a yakalandı! 1.177 kişi yakalandı - GündemKaçak göçmenler KALKAN-19'a yakalandı! 1.177 kişi yakalandıMeteoroloji son tahminlerini güncelledi, kuvvetli sağanak geliyor - GündemMeteoroloji son tahminlerini güncellediOrtak operasyon için yol haritası şekilleniyor! Erdoğan, dünya liderleriyle görüşecek - GündemOrtak operasyon için yol haritası şekilleniyor!Ordu'da hava ulaşımına sis engeli! Seferler iptal edildi - GündemOrdu'da hava ulaşımına sis engeli! Seferler iptal edildiTürkiye’de tedavi gören Filistinliler İsrail vahşetini anlattı: Bedenen buradayız ruhumuz Gazze’de - Gündem"Bedenen buradayız ruhumuz Gazze’de"
Sonraki Haber Yükleniyor...