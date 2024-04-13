Antalya'da büyük panik! Teleferikte mahsur kalanlar o anları paylaştı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Antalya teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Vatandaşlar korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı.
Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 10 kişi de yaralanmıştı.
128 KİŞİ KURTARILDI
Şu ana kadar kabinlerde mahsur kalan 128 kazazede kurtarılırken, halen kabinlerde bulunan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
MAHSUR KALDIĞI ANLARI PAYLAŞTI
Havada asılı kalan kabinlerden birinde mahsur kalan bir vatandaş ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi