Antalya'da büyük panik! Teleferikte mahsur kalanlar o anları paylaştı

Antalya teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Vatandaşlar korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı.

Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 10 kişi de yaralanmıştı.

128 KİŞİ KURTARILDI

Şu ana kadar kabinlerde mahsur kalan 128 kazazede kurtarılırken, halen kabinlerde bulunan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

MAHSUR KALDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Havada asılı kalan kabinlerden birinde mahsur kalan bir vatandaş ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı.