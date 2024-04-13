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Antalya'da 23 saatlik teleferik operasyonu! 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 174 kişi kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da dün akşam meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne neden olan teleferik kazası sonrasında, havada asılı kalan kabinlerdeki vatandaşlar mahsur kalmıştı. 23 saatin sonunda 174 kişinin tamamı kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) öldüğü Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi. Kazada hayatını kaybeden avukat Memiş Enes Gümüş'ün ailesiyle Ramazan Bayramı tatili için Antalya'da bulunduğu belirtildi.

Antalya'da 23 saatlik teleferik operasyonu! 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 174 kişi kurtarıldı - 1. Resim

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ASKERİ HELİKOPTER DE ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Valilikten yapılan ilk açıklamada, helikopterler eşliğinde kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından AS-532 Couger tipi helikopterin de görevlendirildiği bildirildi.

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Antalya'da 23 saatlik teleferik operasyonu! 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 174 kişi kurtarıldı - 2. Resim

BAKAN YERLİKAYA: ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Havada asılı kalan kabinlerdeki vatandaşların tahliyesi 23 saatin sonunda tamamlandı. Son kişinin de kurtarılmasıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: 

"Dün akşam Antalya Konyaaltı’nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarma çalışmaları ise tamamlanmıştır.

Antalya'da 23 saatlik teleferik operasyonu! 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 174 kişi kurtarıldı - 2. Resim

174 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 13’ü kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Jandarma Genel Komutanlığına ait 4, TSK ya ait 1, OGM ye ait 1 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmıştır.

Bölgeye AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye, Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma, MSB, OGM, Aile ve Sos. Hiz., 112 Sağlık, UMKE, Kızılay, STK ekiplerinden toplam;

- 607 arama kurtarma personeli (2.202 personel)
- 10 helikopter
- 1 askeri kargo uçağı ve 1 keşif uçağı
- 315 araç
- 11 ambulans ile 2 drone görev yapmıştır.

Kurtarma çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdüren, fedakarca görev yapan tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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13 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili gözaltı kararı verildiğini belirterek, "Teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edildi" dedi.

Antalya'da 23 saatlik teleferik operasyonu! 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 174 kişi kurtarıldı - 3. Resim

AFAD BAŞKANI: VİDA KIRIĞI NEDENİYLE KAZA OLDU

AFAD Başkanı Okay Memiş de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün meydana gelen teleferik kazası neticesinde toplam tahliye bekleyen 174 kardeşimizin tahliye operasyonu tamamlanmıştır. 11 vatandaşımız kontrol maksatlı hastaneye kaldırılmış olup hepsinin durumu iyidir. Operasyonda 2 bin 202 kişi görev aldı. Kazanın nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor. Teleferik tepesindeki vida kırığı nedeniyle bu kaza meydana geldi. Orada heyelan olduğuna yönelik bir tespit bulunmuyor heyelan söz konusu değil."

AİLE VE SAĞLIK BAKANLIĞI EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazanın ardından 15 kişilik PSD ve ASYA ekibini sahaya yönlendirildi. PSD ekipleri tarafından alanda yakınlarını bekleyen vatandaşlara psikolojik ilk yardım verilirken, ASYA ekiplerince de vatandaşların çeşitli ihtiyaçları gideriliyor.

Antalya'da 23 saatlik teleferik operasyonu! 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 174 kişi kurtarıldı - 3. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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