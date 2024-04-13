Çaresizce beklediler! Teleferikte mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Nisan 2024 11:23 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 12:08 - Güncelleme:

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Antalya'da teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken mahsur kalan 137 kişi kurtarıldı. Diğer vatandaşlar için çalışmalar sürerken kurtarma anları ise kameralara yansıdı.