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Çaresizce beklediler! Teleferikte mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken mahsur kalan 137 kişi kurtarıldı. Diğer vatandaşlar için çalışmalar sürerken kurtarma anları ise kameralara yansıdı.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu.

KURTARILMA ANLARI KAMERADA

AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları ile kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Saat 12.00 itibarıyla 137 kişi kurtarılırken, bazı vatandaşların kurtarılma anları kameralara yansıdı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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