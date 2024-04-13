Çaresizce beklediler! Teleferikte mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'da teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken mahsur kalan 137 kişi kurtarıldı. Diğer vatandaşlar için çalışmalar sürerken kurtarma anları ise kameralara yansıdı.
Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu.
KURTARILMA ANLARI KAMERADA
AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları ile kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Saat 12.00 itibarıyla 137 kişi kurtarılırken, bazı vatandaşların kurtarılma anları kameralara yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı