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Haberler > Politika > Özgür Özel'den İran-İsrail arasındaki gerilime ilk yorum: Kurucumuzun vasiyetini hatırlatıyoruz

Özgür Özel'den İran-İsrail arasındaki gerilime ilk yorum: Kurucumuzun vasiyetini hatırlatıyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den İran-İsrail arasındaki gerilime ilk yorum: Kurucumuzun vasiyetini hatırlatıyoruz

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri Özel, yaşananları endişeyle izlediklerini söyleyip, "Kurucumuzun 'Yurtta barış dünyada barış' vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz. Tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da yükselen tansiyon dün İran'ın bir süredir tehdit ettiği İsrail'e saldırmasıyla zirveye ulaştı. İran,  5 saat boyunca yüzlerce kamikaze ve balistik füze ile İsrail'e saldırdı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İran ve İsrail arasındaki karşılıklı hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Özel, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu'da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuzun 'Yurtta barış dünyada barış' vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz" dedi.

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'TEK ÇÖZÜM FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI'

Türkiye'nin, etrafı ateş çemberine dönüşmüşken tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olması gerektiğine işaret eden Özel, "İnanıyoruz ki Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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