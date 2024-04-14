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İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e bir 'gözdağı' daha! Saldırıyı 'meşru müdafaa' ile savundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Reisi&#039;den İsrail&#039;e bir &#039;gözdağı&#039; daha! Saldırıyı &#039;meşru müdafaa&#039; ile savundu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'e saldırı sonrası açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail ve müttefiklerini 'pervasız' eylemlere karşı 'uyardı.' Reisi, İsrail'e saldırıyı ise 'meşru meşru müdafaa hakları çerçevesinde' diye savundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'e gerçekleştirilen saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail ve müttefiklerini 'pervasız' eylemlere karşı uyaran Reisi, "Siyonist rejim (İsrail) ya da destekçileri pervasız davranışlar sergilerse, kararlı ve çok daha güçlü bir cevap alacaklardır" dedi.

'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI

Reisi, operasyonun İsrail'in saldırgan eylemlerine cevap olarak "meşru meşru müdafaa hakları çerçevesinde" gerçekleştirildiğini söyledi. Reisi, ayrıca, İran'ın son altı ayda ve son haftalarda, İsrail'in uluslararası yasaları ihlal etmesi konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliğinin “korkunç etkilerini” göstermek için her türlü aracı kullandığını söyledi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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