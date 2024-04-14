NATO, İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı ve itidal çağrısı yaptı

NATO, İran'ın İsrail'e saldırılarını 'bölgesel huzursuzluğun tırmanması' olarak tanımladı. İtidal çağrısında bulunan NATO, Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmamasının 'hayati önem' taşıdığını vurguladı.

İran'ın İsrail'e saldırılarına NATO'dan ilk açıklama geldi. İran saldırısını 'bölgesel huzursuzluğun tırmanması' olarak niteleyerek kınayan NATO, itidal çağrısında bulundu.

AFP'nin aktardığına göre, NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, "İran'ın gece boyunca tırmandırdığı gerilimi kınıyor, itidal çağrısında bulunuyor ve gelişmeleri yakından izliyoruz. Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.