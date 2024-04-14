İran füzelerinin yüzde 99'u havada yok edildi! İsrail'in 'Demir Kubbe'si nasıl çalışıyor?

İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran Büyükelçiliği yerleşkesini vurmasıyla başlayan gerginlikte dün gece yarısı yeni bir aşamaya geçildi. İran düzinelerce insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle İsrail'e saldırı başlattı. İsrail, İHA'ların yüzde 99'unun ülkeye ulaşmadan durdurulduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe bir kez daha gündeme geldi.

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İRAN: 290 FÜZE VE İHA İLE SALDIRDIK

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.

İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.

Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.

İSRAİL: YÜZDE 99'U HAVADA YOK EDİLDİ

İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e 300'den fazla insansız hava aracı ve füze gönderdiğini ve bunların % 99'unun düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari ayrıca bazı füze ve insansız hava araçlarının Irak ve Yemen'den yollandığını kaydetti.

Demir Kubbe, ucuz roketlerle yoruluyor, peşinden gelen roketler bu sayede füze kalkanını aşabiliyor.

DEMİR KUBBE NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu açıklama, İsrail'in 'Demir Kubbe' adını verdiği hava savunma sistemini bir kez daha gündeme getirdi.

Demir Kubbe, İsrail'in geliştirdiği bir hava savunma sistemi olarak biliniyor. 10 yıldan daha uzun bir süredir kullanılan ve İsrailli savunma şirketi Rafael ile İsrail devletine ait Hava ve Uzay Sanayileri kurumu tarafından geliştirilen Demir Kubbe, seri üretime geçilmesinin ardından ABD'den de destek aldı. Sistem bileşenlerinin yarısı ABD'de üretilen Demir Kubbe, ilk olarak 2011 yılında kullanıldı.

Farklı menzillere karşı geliştirilen 3 hava savunma sisteminden biri olan Demir Kubbe, roket, füze ve havan toplu gibi kısa menzilli saldırılara karşı kullanılıyor.

Demir Kubbe, "Etkinliği muharebe ortamında kanıtlanmış dünyanın tek çok amaçlı sistemi" olarak tanımlanırken, gece ve gündüz, her türlü hava koşullarında çalışabiliyor.

Demir Kubbe kapsamında tehdidi algılayan radar sistemi yer alıyor. Bu radarlar, gelen roketin ne ölçüde bir tehdit oluşturduğunu tespit ediyor. Atılan roketin yerleşim yerlerine ya da önemli altyapı tesislerine yönelmesi halinde ise bunu imha etmek üzere füze gönderiliyor. Bu füzeler, mobil üniteler ya da sabit noktalardan ateşlenebiliyor ve bunlar aracılığıyla gelen roket havada imha ediliyor. Rafael, sistemin yüzde 90 başarı oranına sahip olduğunu söylüyor.

Demir Kubbe'de kullanılan savunma füzeleri 20 bin ila 100 bin dolara mal oluyor. Öte yandan,

Hamas'ın ucuz roketlerle, gelişmiş savunma sistemini yorduğu ve peşinden gelen roketlerin füze kalkanını bu sayede aşabildiği belirtiliyor.