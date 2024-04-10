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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel dahil 7 parti lideriyle görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel dahil 7 parti lideriyle görüştü

Politika Haberleri  / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP, CHP, İYİ Parti, HÜDA PAR, DSP ve Vatan Partisi liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderleriyle görüştü. MHP, CHP, İYİ Parti, HÜDA PAR, DSP ve Vatan Partisi liderlerini ayrı ayrı telefonla arayan Erdoğan, genel başkanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

ERDOĞAN'DAN SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE BAYRAM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya X hesabından görüşmelerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler."

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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