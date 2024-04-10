Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel seçim' yorumu: Sandıktan verilen mesajı aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayramlaşma programında partililere seslendi. Burada yerel seçimle ilgili konuşan Erdoğan, "Milletimizin sandıktan verdiği mesajı aldık, MYK'da bunun ilk adımını attık" dedi ve bununla ilgili adımların atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı'nda AK Parti Bursa il başkanlığı programında partililere seslendi. Erdoğan burada gündemdeki 'seçim' ve 'Gazze'deki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye, Gazze için elinden geleni yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Ülkemizin Gazze ve Filistin için yaptıklarını istismarcılar görmese de mazlumlar görüyor.

Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum.

Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık.

Gazze'ye kesintisiz insani yardım uygulana kadar ticari kısıtlamaya devam edeceğiz.

Milletin sandıktan verdiği mesajları aldık ve geçen hafta gerçekleştirdiğimiz MYK toplantısında bunun ilk adımını attık.

17 seçimin hepsinden birinci çıkmış bir partiyiz. Biz olanda hayır olduğuna inanan bir kadroyuz.