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Haberler > Politika > Erdoğan-Özel zirvesinde boş koltuk dikkat çekmişti: AK Parti'den açıklama geldi

Erdoğan-Özel zirvesinde boş koltuk dikkat çekmişti: AK Parti'den açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel görüşmesinde 'koltuk' detayı dikkat çekti. Erdoğan'ın yanındaki boş koltuk hakkında AK Partili kaynaklar 'Anlam yüklenmemesi' gerektiği yönünde açıklama yaptı. 

Türk siyasetinde 8 yılın ardından AK Parti ve CHP lideri bir araya geldi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere  AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. 

TGRT Haber'de görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki boş koltuğa dikkat çekti.

Erdoğan-Özel zirvesinde boş koltuk dikkat çekmişti: AK Parti'den açıklama geldi - 1. Resim

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Partili kaynaklar, söz konusu detayla ilgili açıklama yaparak "Boş koltuğa çok fazla önem atfedilmemesi gerek. Boş koltuk önem atfetmiyor. Odanın mevcut oturma düzeni korunarak Özel kabul edildi" cevabını verdi.

Erdoğan-Özel zirvesinde boş koltuk dikkat çekmişti: AK Parti'den açıklama geldi - 2. Resim

Gazeteci Sözcan ise  Erdoğan'ın önceki görüşmelerinde 'boş koltuğun' olmadığını ifade etti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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