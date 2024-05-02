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Türk siyasetinde 8 yıl sonra bir ilk! Erdoğan-Özel görüşmesi başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Politika Haberleri  / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme saat 16:05'te başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme saat 16:05'te başladı.

Türk siyasetinde 8 yıl sonra bir ilk! Erdoğan-Özel görüşmesi başladı - 1. Resim
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinden ilk kare...

MASADAKİ KONULAR

İki partinin liderlerini 8 yıl aradan sonra bir araya getiren randevuda, kulislere göre Erdoğan’ın ağırlıklı gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ana gündemi yeni anayasa olacak. Özgür Özel ise AK Parti’den devralınan belediyelerin borçlarını gündeme getirecek.

CHP lideri Özgür Özel; emeklilerin geçin sıkıntısı, atanamayan öğretmenlerin durumu, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması yönelik beklenti, 28 Şubat paşalarının tutukluluğu, sığınmacı sorunu gibi konuları dile getirecek. 

Türk siyasetinde 8 yıl sonra bir ilk! Erdoğan-Özel görüşmesi başladı - 2. Resim

ESKİ GENEL BAŞKANLARDAN ÖNERİ ALDI

Öte yandan kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

Türk siyasetinde 8 yıl sonra bir ilk! Erdoğan-Özel görüşmesi başladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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