Meteoroloji uyardı, kışlıkları kaldırmayın! 20 il alarm verdi, kuvvetli yağış geliyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinin kuvvetli yağış ve rüzgar ile geçmesi tahmine diliyor. Öte yandan 20 il için uyarı geldi. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna yönelik son değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda ülke genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve batı, yarın (Cumartesi) Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kaynak: Türkiye Gazetesi