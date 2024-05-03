S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, görünümünü "pozitif" olarak korudu. S&P en son Mart 2023'te Türkiye'nin kredi notunu durağan'dan 'negatif'e düşürmüştü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'nin kredi notu için önemli kararlar gelmeye devam ediyor. Moody's ve Fitch Ratings tarafından alınan kararların ardından S&P Global, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselttiğini duyurdu.
KARARDA PARA POLİTİKASI ETKİLİ OLDU
S&P Global'den yayımlanan metne göre alınan bu karar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervlerinin güçlenmesi ve para politikalarının etkinliğinin artması durumunda görünümün olumluya dönebileceği beklentisiyle alındı.,
ENLFASYONUN YENİDEN DENGELENEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR
S&P'nin açıklamasında, 2026 yılına kadar yenilenen siyasi belirsizliğin azalmasıyla yeni ekibin, Türk ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden daha dengeli dış ve mali hesaplara ve daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyeceği öngörülüyor.
1 YIL ÖNCE NEGATİFE DÖNMÜŞTÜ
Öte yandan S&P, en son Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak belirlemiş ve kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e düşürmüştü. Aralık ayında ise S&P, Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etmişti.
Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu, Moody’s Ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmiş, Fitch Ratings ise Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu yükseltmişti.
Düzenleyen: Baki Sancak - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi