S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

KARARDA PARA POLİTİKASI ETKİLİ OLDU

S&P Global'den yayımlanan metne göre alınan bu karar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervlerinin güçlenmesi ve para politikalarının etkinliğinin artması durumunda görünümün olumluya dönebileceği beklentisiyle alındı.,

ENLFASYONUN YENİDEN DENGELENEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

S&P'nin açıklamasında, 2026 yılına kadar yenilenen siyasi belirsizliğin azalmasıyla yeni ekibin, Türk ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden daha dengeli dış ve mali hesaplara ve daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyeceği öngörülüyor.

1 YIL ÖNCE NEGATİFE DÖNMÜŞTÜ