Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
S&amp;P, Türkiye&#039;nin kredi notunu yükseltti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, görünümünü "pozitif" olarak korudu. S&P en son Mart 2023'te Türkiye'nin kredi notunu durağan'dan 'negatif'e düşürmüştü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'nin kredi notu için önemli kararlar gelmeye devam ediyor. Moody's ve Fitch Ratings tarafından alınan kararların ardından S&P Global, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselttiğini duyurdu.

KARARDA PARA POLİTİKASI ETKİLİ OLDU

S&P Global'den yayımlanan metne göre alınan bu karar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervlerinin güçlenmesi ve para politikalarının etkinliğinin artması durumunda görünümün olumluya dönebileceği beklentisiyle alındı.,

ENLFASYONUN YENİDEN DENGELENEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

S&P'nin açıklamasında, 2026 yılına kadar yenilenen siyasi belirsizliğin azalmasıyla yeni ekibin, Türk ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden daha dengeli dış ve mali hesaplara ve daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyeceği öngörülüyor.

1 YIL ÖNCE NEGATİFE DÖNMÜŞTÜ

Öte yandan S&P, en son Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak belirlemiş ve kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e düşürmüştü. Aralık ayında ise S&P, Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etmişti.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu, Moody’s Ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmiş, Fitch Ratings ise Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu yükseltmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sapanca Gölü'nde hareketli dakikalar! Ekipler harekete geçtiUNESCO Gazze'deki tüm Filistinli gazetecilere dünya basın özgürlüğü ödülü verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altılı Masa'da yaprak dökümü... Karamollaoğlu'da görevini bırakıyor - EkonomiKaramollaoğlu görevini bırakıyorAltın almadan önce buna dikkat! 100 TL'den başlıyor, "biz bile ayırt edemiyoruz" diyerek uyardılar - EkonomiKuyumcular "biz bile ayırt edemiyoruz" diyerek uyardıElon Musk'tan dolar uyarısı! Böyle giderse bir değeri kalmayacak - EkonomiElon Musk'tan dolar uyarısıTarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu! Çifçilere bugün 445 milyon TL ödeme yapılacak - EkonomiÇiftçilere müjde!Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Hayat pahalılığı düşecek, kalıcı refah sağlanacak - Ekonomi"Hayat pahalılığı düşecek"Dolar için Fransız banka '36 TL' dedi! Yerli yatırımcı dövizden çıkıyor, yabancılar TL’ye giriyor - EkonomiYerli yatırımcı dövizden çıkıyor, yabancılar TL’ye giriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...