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Enerjide yeni adım! Türkiye sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç edebilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Enerjide yeni adım! Türkiye sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç edebilecek

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, TBMM'de 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na "sıvılaştırma" tanımı eklenmesini içeren kanunun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatına başlayacak. Geçtiğimiz yıl 900 metreküp doğalgaz ihraç eden Türkiye'nin doğal gaz üretim kapasitesi, Sakarya Doğal Gaz Sahası'nın üretime geçmesiyle birlikte 850 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, TBMM Genel Kurulunda 2 Mayıs'ta kabul edilen ve enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LNG TİCARETİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Rusya-Ukrayna krizinin başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere küresel piyasalarda boru gazının yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin önemini günden güne artırdığına dikkati çeken Arslan, Avrupa ülkelerinde yıllık 450 milyar metreküp düzeyindeki doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ının LNG olarak karşılandığını kaydetti.

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TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ İTHALATININ YÜZDE 30’U LNG İLE KARŞILANIYOR

Arslan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) raporlarına göre, Türkiye'nin geçen yıl 50,5 milyar metreküp doğal gaz ithal ettiğini belirterek, bunun yaklaşık yüzde 30'unun LNG formatında olduğuna dikkati çekti.

LNG İHRACATININ ÖNÜ AÇILDI

Arslan, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda 2 Mayıs'ta kabul edildiğini anımsatarak, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na "sıvılaştırma" tanımı eklendiğinin altını çizdi. Söz konusu tanımın eklenmesiyle Türkiye'nin başta komşu ülkelerle olmak üzere Avrupa ülkelerine LNG ticaretinin önünün açıldığını vurgulayan Arslan, "Kanun değişikliği ile Türkiye’nin ithal ettiği doğal gazı veya keşifler sonucu üretilen yerli gazı sıvılaştırarak ülkelere ihraç etmesi hedefleniyor" dedi.

Enerjide yeni adım! Türkiye sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç edebilecek - 2. Resim

850 MİLYON METREKÜPE ÇIKARILDI

Arslan, Sakarya Doğal Gaz Sahası'nın üretime geçmesiyle Türkiye'nin 350-400 milyon metreküp seviyesinde olan doğal gaz üretim kapasitesini 800-850 milyon metreküpe çıkardığını ifade etti.

TÜRKİYE ARZ-TALEP'İN MERKEZİNDE

Türkiye'nin geçen yıl 900 milyon metreküp doğal gaz ihraç ettiğini belirten Arslan, Bulgaristan'ın 370 milyon metreküple en fazla doğal gaz ihraç edilen ülke olduğunu kaydetti. Arslan, Türkiye'nin konum itibarıyla doğal gazda arz-talep köprüsünün tam merkezinde yer aldığını vurguladı.

Enerjide yeni adım! Türkiye sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç edebilecek - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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