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Haberler > Dünya > ABD Başkanı Biden'ın Japonya ve Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' ülkeler olarak tanımlamasına tepkiler gecikmedi

ABD Başkanı Biden'ın Japonya ve Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' ülkeler olarak tanımlamasına tepkiler gecikmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD Başkanı Biden&#039;ın Japonya ve Hindistan&#039;ı &#039;yabancı düşmanı&#039; ülkeler olarak tanımlamasına tepkiler gecikmedi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hindistan ve Japonya'yı "göçmen düşmanı" ilan ederek Rusya ve Çin ile aynı kefeye koymasına tepkiler peş peşe geldi. Japonya'nın ABD'deki Büyükelçiliği, Biden'ın açıklamalarını "talihsiz ve temelsiz" olarak nitelerken, Hindistan'da bu sözlere karşılık vermekte gecikmedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Asya'daki en önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan'ı "yabancı düşmanı" ülkeler olarak tanımlama gafında bulundu. Hindistan ve Japonya'nın Biden'a tepkisi gecikmedi.

"ÇOK TALİHSİZ VE TEMELSİZ"

Japonya'nın ABD'deki Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Biden'ın sözlerini "çok talihsiz ve temelsiz" olarak değerlendirildi. Hindistan kanadı da Biden'ın açıklamalarını talihsiz bulduğunu belirtti.

NE OLDU?

Dün seçim kampanyası için bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Joe Biden, Washington'ın Asya'daki önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan'la ilgili ağır ifadeler kullandı. Biden konuşmasında, Japonya ve Hindistan'ı, "göçmenleri hoş karşılamayan yabancı düşmanı" ülkeler olarak tanımladı ve bu iki ülkeyi, rakipleri Çin ve Rusya ile aynı kefeye koydu.

ABD Başkanı Biden'ın Japonya ve Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' ülkeler olarak tanımlamasına tepki gecikmedi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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