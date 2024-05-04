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YSK'dan muhtarların birbirini şikayet ettiği mahallede yeniden seçim kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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YSK&#039;dan muhtarların birbirini şikayet ettiği mahallede yeniden seçim kararı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, seçimi kaybeden eski muhtar ve kazanan muhtar birbirlerini şikayet etti. İki muhtarda da seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğunun ortaya çıkmasıyla YSK, Yaylaönü Mahallesi'nde 2 Haziran'da yeniden seçime gidilme kararı aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon'un Çaykara ilçesi Yaylaönü Mahallesi muhtar adaylarından Hasan Asan, 137 seçmenin oyunu alarak muhtar seçildi. Seçimi 2. sırada tamamlayan Yakup Toprak, Asan'ın sabıkalı olduğu gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulundu.

SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Seçimi 26 oy farkla kaybeden mevcut muhtar Yakup Toprak, bu durum üzerine Asan hakkında seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle muhtarlığının iptal edilmesi talebiyle önce İlçe Seçim Kuruluna, itiraz süresinin geçmesi üzerine de Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulundu.

MAZBATA VERİLEMEYECEĞİ BELİRLENDİ

YSK'nin yaptığı değerlendirme sonucunda Asan hakkında Çaykara Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla 2019'da kaçak yapı, Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasıyla yargılandığı anlaşıldı. YSK, seçimi kazanan Hasan Asan'ın seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğundan mazbata düzenlenemeyeceğine, muhtarlık mazbatasının seçilme yeterliğine sahip en çok oy almış olan sıradaki adaya düzenlenmesine karar verdi.

İKİNCİ ADAY DA SABIKALI ÇIKTI

Seçimde 111 oy alarak ikinci sırada bulunan Toprak'ın da Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yargılandığı ve 18 ay hapis cezasının bulunduğunun anlaşılması üzerine, her iki adaya da seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle mazbata verilmemesine hükmeden YSK, üçüncü bir aday olmaması dolayısıyla Yaylaönü Mahallesi'nde 2 Haziran'da yeniden seçime gidilmesine karar verdi. Seçime kadar, muhtarlık görevini de seçilen adayın birinci azası Özkan Toprak'ın yürütmesi kararlaştırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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