Altın ve dolar şaşırttı! Nisanda en yüksek reel getiri borsada

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya bir zam daha geldi, en pahalısı artık 70 TL

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya bir zam daha geldi, en pahalısı artık 70 TL

Nisanda aylık TÜFE’nin %3,18 olarak açıklanmasını ardından yatırım araçlarının reel getirileri de belli oldu. Buna göre BİST100 endeksi geçen ay %6,70 ile en yüksek reel getiriyi sundu. TL mevduat %1,32 reel getiri ile ikinci oldu. Gram altın %0,64 reel kayıpla nisanı kapattı. Dolar ise %3,19 ile reel anlamda en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Bu arada nisan ayında BİST100’e dahil 16 hisse %20 üzerinde arttı. İşte o hisseler ve detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün %3,18 olarak açıklanan nisan ayı TÜFE rakamlarının ardından, yatırım araçlarında aynı ayda gerçekleşen reel getiri oranları de belli oldu. Reel getiri oranı, bir yatırımdan belli dönemde elde edilen nominal artışın, yine aynı dönemdeki enflasyon rakamından arındırılmasıyla hesaplanıyor. Böylece getiri oranları hakkında gerçek anlamda bir değerlendirme de yapılmış oluyor.

BORSA ZİRVEDE YER ALDI

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi mart ayında 9.142 puandan kapanmıştı. Nisan ayını da 10.045 seviyesinden tamamladı. Böylece endekste nominal değer artışı %9,88 oldu. %3,18’lik TÜFE’ye göre indirgendiğinde ise BİST100 endeksinde reel getiri yüzde 6,70 oranında gerçekleşti.

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TL MEVDUAT DA KAZANDIRDI

Nisan ayı boyunca TL mevduatta bekleyen bir yatırımcı da yaklaşık 4,50 oranında bir nominal getiri elde etti. Bu getiri oranı aylık enflasyona göre düzeltildiğinde, yüzde 1,32 reel getiri sağlanmış oldu. Böylece geçen ay TL mevduattan yana tercihini kullananlar da enflasyona karşı az da olsa korunmuş oldu.

ALTIN YATIRIMCISI NİSANDA ÜZÜLDÜ

Serbest piyasa fiyatlarına göre mart ayında 2327 TL’den kapanan gram altın fiyatı, nisanı 2387 TL’den tamamladı. Gram altın fiyatında yüzde 2,54 oranında nominal artış gerçekleşti. TÜFE’ye göre hesaplandığında ise altın yatırımcısının aylık kaybının yüzde 0,64 olduğu görüldü.

EN BÜYÜK KAYIP DOLARDA

Mart ayında 32,43 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar, nisan ayını 32,41 TL’den tamamladı. Nominal olarak on binde 6 gibi sınırlı bir değer kaybı yaşayan dolar, TÜFE’ye göre hesaplandığında, geçen ay yaklaşık yüzde 3,19 değer kaybetmiş oldu.

NİSAN AYINDA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu arada BİST100 endeksine dahil hisseler arasında 16 hisse, nisan ayında yüzde 20 ile yüzde 35 arasında prim yaparak, yatırımcılarına daha yüksek getiri sundu. Bu hisseler getiri oranlarına göre şöyle sıralandı:

Vakıfbank, Türk Telekom, Anadolu Sigorta, Türkiye Sigorta, Pegasus, Akbank, Tekfen Holding, Coca Cola, MAVİ Giyim, Kocaer Çelik, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Aksa Akrilik, Garanti Bankası, Halkbank ve TAV havalimanları Holding…