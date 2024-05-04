Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya bir zam daha geldi, en pahalısı artık 70 TL
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz ay paket başına 6-7 TL arasında zam gelen sigaraya bu ay bir zam daha geldi. Philip Morris grubuna ait sigaraların fiyatı bugünden itibaren 3'er TL arttı. Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 63 TL, en pahalı sigara ise 70 TL oldu.
Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz nisan ayında tüm sigara grupları paket başına 6-7 TL zam yapmıştı. Aradan geçen 1 aylık sürenin ardından bir zam daha geldi.
PAKET BAŞI 3'ER TL ZAM
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubuna ait sigaralara zam geldiğini duyurdu. Artış miktarı ise paket başı 3'er TL oldu.
EN UCUZU 63 TL, EN PAHALISI 70 TL
Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 63 TL, en pahalı sigara ise 70 TL oldu. Yeni tarife bugünden itibaren geçerli.
DİĞER GRUPLARDA ZAMLANABİLİR
Philip Morris grubunun ardından diğer gruplarında fiyatlarını güncellemesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yeni zamlar açıklanabilir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi