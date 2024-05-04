Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya bir zam daha geldi, en pahalısı artık 70 TL

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Mayıs 2024 09:31 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 09:36 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay paket başına 6-7 TL arasında zam gelen sigaraya bu ay bir zam daha geldi. Philip Morris grubuna ait sigaraların fiyatı bugünden itibaren 3'er TL arttı. Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 63 TL, en pahalı sigara ise 70 TL oldu.