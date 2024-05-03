4 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

Kiracılar dikkat! Mayıs ayı zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları

Kiracılar dikkat! Mayıs ayı zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları

Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin temmuzda alacağı zam oranına ilişkin ipuçları da gelmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 4 aylık enflasyona göre yüzde 18.70, memurlar ise yüzde 13,56 oranında zammı şimdiden garantiledi. Kesin rakam ise mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,18 arttı, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu. Böylece emeklilerin 4 aylık enflasyona göre alacağı zam oranı da netleşti.

EMEKLİNİN YÜZDE 18.70'LİK ZAMMI GARANTİ

4 aylık enflasyona göre emeklilerin kök maaşına yansıyacak kümülatif artış yüzde 18.70 oldu. Bu orana mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları da eklenince zam oranı kesinleşmiş olacak.

4 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı olacak. Memur ve memur emeklilerin 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için 10 zam yapılacak.

Nisan ayı enflasyon verilerine göre 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Böylece memur için zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

TEMMUZDA MEMUR VE EMEKLİYİ BEKLEYEN ZAM ORANI

Merkez Bankası'nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları anketi memur ve emekli zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini mayıs için yüzde 3, haziran ayı için yüzde 2.54 oldu.

Anketteki tahminlerin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25 olarak gerçekleşecek. Bu durumda temmuzda emekliye yüzde 25 oranında zam yapılacak. Memurların ise enflasyon farkı yüzde 9.11'e ulaşacak. Yüzde 10'luk temmuz zammı da bu fark ile yüzde 20.02'ye yükselecek.