Altın fiyatlarında kritik gün! Gözler ABD'den gelecek haberde 

Altında son dakika! 3 Mayıs gram altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram altın 2405 TL ve ons altın 2305 dolardan güne başlıyor. Bugün saat 15:30 ABD Nisan Ayı Tarım Dışı İstihdam rakamları açıklanacak. FED’in faiz politikasını yakından ilgilendiren ve altın fiyatını doğrudan etkileyen bu verinin beklenti üzerinde gelmesi halinde ons ve gramda sert hareketler yaşanabilir. Onsta 2280 dolar ve gramda 2380 TL kritik destekler olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları özellikle son iki haftalık süreçte ABD verileri ve ABD Merkez Bankasından (FED) gelen mesajlara daha duyarlı hareket etmeye başladı. Jeopolitik risklerin etkisiyle nisan başında rekor seviyeleri gören ons altın, tansiyon düşünce gerilemeye başladı. Bu süreçte 2431 dolara kadar yükselen ons altında, 3 Mayıs işlemlerinde 2305 dolara yakın denge arayışı sürüyor.

3 MAYIS GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 2405 TL’ye yakın seyreden gram altın; Kapalıçarşı’da da 2415 – 2465 TL alım ve satım aralığında hareket ediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 4 TL’den, yarım altın 8007 TL’den ve tam altın da 15 bin 941 TL’den satılıyor. Serbest piyasa fiyatına göre gram altında da son gerileme 2380 TL’de destek bulmuştu. Muhtemel geri çekilmelerde bu desteğin korunması gerektiği vurgulanıyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Ons altın açısından “FED’in faiz indirimlerini ne zaman başlatacağı” konusu artık daha önemli hale geldi. ABD’den gelen veriler, ekonomide arzu edilen soğumaya işaret etmeyince, faiz indirim beklentileri de 1-2 adede kadar düştü. Zamanlama beklentileri de yılın son çeyreğine kadar ötelendi. Bu anlamda FED’in takip ettiği en önemli verilerden Tarım Dışı İstihdama dair nisan verileri bugün açılanacak.

İlgili Haberler İki yeni şirket Borsa İstanbul'da halka arz oluyor

TARIM DIŞI İSTİHDAM TSİ 15:30’DA

ABD’de Tarım Dışı İstihdamda nisan ayında 243 bin kişilik artış bekleniyor. Ortama saatlik kazançlarda artış oranının önceki ay gibi yüzde 0,3 olabileceği ve işsizlik oranının da yüzde 3,8’de sabit kalabileceği tahmin ediliyor. FED Başkanı Powell, son açıklamasında istihdamın güçlü seyrettiğine vurgu yapmış ve veri odaklı ilerleyeceklerini tekrarlamıştı. TSİ 15:30 açıklanacak verileri bu anlamda dikkatle izlenecek. Çarşamba açılanan Nisan Ayı Özel Sektör İstihdamı; 179 bin artış beklentisine karşılık 192 bin gelmişti.

ALTIN FİYATLARI VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ

İstihdam rakamlarının beklentiyi aşması halinde “daha şahin FED” öngörüleri ağırlık kazanabileceği için dolarda güçlenme ve altın fiyatlarında gerileme yaşanabilir. Bu hafta FED kararı öncesinde 106,50 sınırına kadar yükselen dolar endeksi, bugün 105,25’e geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 4,69’dan 4,58’e düştü. Rakamlarda bir miktar gerileme yaşansa da dolarda güçlü görünüm devam ediyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ons altının zirveden dönüş sonrasında, 2280 dolar üzerinde tutunduğu görülüyor. FED’e dair “yeni faiz artışı” spekülasyonlarının ortadan kalmasıyla birlikte, ons altında yatay konsolidasyon döneminin başladığını aktaran analistler, “Bu dönemde fiyatlar, 2250-2350 dolar bandında seyredebilir. Jeopolitik riskler artarsa 2350 dolar ve üzerine doğru hareketlilik tekrar destek bulabilir” görüşünü dile getiriyor.