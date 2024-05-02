Akaryakıta 2 zam, 1 indirim! Tabela bu gece değişecek

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Mayıs 2024 16:48 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 17:13 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları kökten değişiyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam, oto gaza ise indirim geliyor. İşte detaylar...