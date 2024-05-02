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Haberler > Ekonomi > Akaryakıta 2 zam, 1 indirim! Tabela bu gece değişecek

Akaryakıta 2 zam, 1 indirim! Tabela bu gece değişecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları kökten değişiyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam, oto gaza ise indirim geliyor. İşte detaylar...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişim gösteriyor. Araç sahipleri fiyat değişimlerini yakından takip ederken, akaryakıta 2 zam 1 indirim geliyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM, OTO GAZA İNDİRİM! 

Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam, oto gaza ise indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre, benzinin litresi 28 kuruş, motorinin 26 kuruş artacak. Oto gazın fiyatı ise 1 lira 64 kuruş ucuzlayacak. 

2 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.65 TL
Ankara: 44.51 TL
İzmir: 44.79 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 41.07 TL
Ankara: 41.97 TL
İzmir: 42.24 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 22.47 TL
Ankara: 22.37 TL
İzmir: 22.01 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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