5 ayda yüzde 200 zam! Tavuk eti fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu

Ticaret Bakanlığı, tavuk eti fiyatları 5 ayda yüzde 200 artınca harekete geçti. Artan fiyatları düşürmek için ihracat kısıtlaması getirilirken, tavuk eti fiyatlarının artma nedeni de belli oldu. Piyasada yeteri kadar beyaz etin bulunmadığını belirten uzmanlar, fiyatlardaki ani yükselişin nedenini arz kısıntısına bağlıyor.

Son dönemde tavuk eti fiyatlarında hatırı sayılır bir artış oldu. Beyaz et son 5 ayda yüzde 200 zamlanınca Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Yurt içinde fiyatları kontrol altına almak isteyen bakanlık, tavuk etine ihracat kısıtlaması getirdi.

YIL SONUNA KADAR 80 BİN TON İHRACAT SINIRI

Düzenleme ile bütün ve parça dahil olmak üzere tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar aylık bazda azami 10 bin ton toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı.

ZAMMIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık artan fiyatları düşürmeyi hedeflerken, tavuk etine gelen zamların nedeni de belli oldu. Uzmanlar piyasada yeteri kadar beyaz et bulunmadığını ve arz kısıntısı nedeniyle fiyatların arttığını söyledi.

Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, "Tavuk etindeki fiyat yükselişinin ana nedenlerinden biri vatandaşın talep ettiği kadar beyaz etin piyasada olmamasıdır. Piyasada beyaz et yeteri kadar yok. Bunu ana nedeni aslında tavuk etinde bir arz kısıntısının olmasıdır. Normalde ülkemizde 15 bin besici var. Beyaz et sektöründe 3 milyon kişi istihdam edilmektedir. İhracat kabiliyeti yüksek bir sektör. Burada ticari olarak 20 entegre tesis üretimi yönlendiriyor diyebilirim. Bu tesisler geçen yıl bir karar aldılar. Tam randımanlı çalışılmadı. Girdi maliyetleri çok yüksek, bu nedenle arzı kıstılar." dedi.

VATANDAŞ BEYAZ ETE YÖNELDİ

Sırma sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu uzun vadede neye mal oldu? Hatalı planlama sahada 1 sene sonra beyaz etin olmamasına yol açtı. Şunu söylemek isterim ki kırmızı et fiyatları, beyaz et fiyatları, yumurta ve süt ürünleri birbirine bağlı dört sektördür. Kırmızı et fiyatları çok yükseldiği için vatandaş soluğu beyaz ette aldı ancak baktılar ki fiyatlar sahada çok yüksek.

5 AYDA YÜZDE 200’E VARAN ARTIŞ

Parça tavuk etinde son 5 ayda yüzde 200’e varan artışlar var. Geçen sene kanat fiyatları 80-100 TL aralığındaydı. Bu sene fiyatı 230 TL’ye yakın. Izgaralık kalça geçen yıl 105 TL civarındaydı bu sene 235-240 TL arasında değişiyor."