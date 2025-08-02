Bu sene 21-22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 549 bin 940, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 156 bin 40 aday girdi.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmıştı.

Adaylar tercihlerini , 1-13 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapacak. Peki, 2025 YKS tercih kılavuzunda yeni açılan bölümler neler? İşte cevabı...

2025 YKS TERCİH KILAVUZUNDA YENİ AÇILAN BÖLÜMLER NELER?

2025 YKS tercih kılavuzunda yeni açılan bölümler arasıda bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm alanları ön plana çıkıyor.

Bunlar arasında 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere 27 program tercih kılavuzunda ilk kez yer alıyor.

2025 YKS tercih kılavuzunda yeni açılan programlar şu şekildedir:

Tarımda dijitalleşme kapsamında "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" ile "Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği" lisans programları,

"Dijital Tarım Teknolojileri", "Akıllı Sera Teknolojileri", "Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi" ile "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri" ön lisans programları,

Yeşil beceriler alanında "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" lisans programı ve "Akıllı Altyapılar Teknikerliği", "Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği", "Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği", "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği" ile "Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği" ön lisans programları,

Sağlık alanında "Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ile "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" ön lisans programları,

Sanayi alanında "Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı", "Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri", "Havacılık Elektroniği Teknolojileri", "Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği", "Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü", "Talaşlı Üretim Teknikerliği", "Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri", "Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi" ile "Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği" ön lisans programları yer alıyor.