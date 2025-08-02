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Halay krizi, düğünü kana buladı! Kız ve erkek tarafı birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düğün, Kavga, Halay, Yaralı, Sivas, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında 'halay' kavgası çıktı. İlk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Sivas'ın Alibaba Mahallesindeki bir düğünde çıkan kavga, en mutlu günü adeta kabusa çevirdi.

İddialara göre; kız tarafı halay çekerken erkek tarafından bir gencin halaya girmesi tartışmaya neden oldu. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Halay krizi, düğünü kana buladı! Kız ve erkek tarafı birbirine girdi - 1. Resim

12 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı.

Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırılırken, bazı yaralıların bıçakla yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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