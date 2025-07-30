Sivas'ta minibüsün devrildiği kazada can pazarı: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde İ.D. (38) yönetimindeki minibüs, D-100 kara yolu Ortaseki mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile minibüsteki 12 kişi yaralandı. Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.