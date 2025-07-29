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Saniyelerle atlattı! Kaza sırasında yaptığı hamle hayatını kurtardı: Sıkışmaktansa...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik Kazası, Adana, Kaza, Sürücü, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da gerçekleşen trafik kazasında çarpışma anında kapısı açılan otomobilden atlayıp koşan sürücü o anları anlattı. Kazazede genç, "Sıkışmaktansa atlamayı tercih ettim" şeklinde konuştu.

Korkunç kaza Adana'da öğle saatlerinde meydana geldi. Caddeye dönüş yapmak isteyen bir otomobil,  Mustafa Kemal Tur idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tur'un kullandığı aracın kapısı açıldı. Yaralanan sürücü, refleksle araçtan kendini atıp koşmaya başladı.

Saniyelerle atlattı! Kaza sırasında yaptığı hamle hayatını kurtardı: Sıkışmaktansa... - 1. Resim

''SIKIŞMAKTANSA ATLAMAYI TERCİH ETTİM''

Kaza sonrası Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü Mustafa Kemal Tur, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Tur, aracı ile kendi şeridinde ilerlediğini söyleyerek, "Önümdeki araç aniden çıkınca çarpıştık. Araca güvenmediğim için sıkışmaktansa atlamayı tercih ettim. Emniyet kemerim takılıydı ama çarpmanın etkisiyle fırlamış olabilirim. Kafamı yere çarptım, şişlik oluştu ama çok şükür ciddi bir sorunum yok. Karşı tarafla konuştuk, hasar karşılanacak. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Saniyelerle atlattı! Kaza sırasında yaptığı hamle hayatını kurtardı: Sıkışmaktansa... - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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