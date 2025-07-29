Traktör römorkunun altında kalan çocuktan acı haber!

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Korkunç olay Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaşandı.

TRAKTÖR RÖMORKUNUN ALTINDA KALDI

İlçeye bağlı Murtaza köyünde evlerinin yakınındaki köy yolunda oyun oynayan M.Ş, G.Z'nin (58) kullandığı traktör römorkunun altında kaldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.Ş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.