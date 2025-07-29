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Kümbet Yaylası'nda katliam! Bir avuç toprak için 3 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kümbet Yaylası&#039;nda katliam! Bir avuç toprak için 3 kişi öldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda iki taraf arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 3 kişi öldü,1 de yaralandı.

Kümbet Yaylasına bağlı Şıh obasında komşu olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ ORACIKTA CAN VERDİ

Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybederken, olayda yaralanan S.K. isimli çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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